Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет про Крым

Президент Владимир Зеленский прокомментировал утверждения Советом нацбезопасности и обороны государственной Стратегии деоккупации Крыма. Глава государства посоветовал забыть, что Украина забудет об оккупированном Россией Крыме.
Об этом шла речь в его видеообращении.
"Утверждена государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме", - заявил президент.
Зеленский добавил, что нужно также разобраться с вопросом: кто создал условия для оккупации Крыма.
"Вместе с тем, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений", - подчеркнул он.
Напомним, государственную Стратегию деоккупации Крыму утвердили на вчерашнем заседании СНБО. Секретарь СНБО рассказал, что эта стратегия будет публичной и будет иметь официальный перевод.
Кроме того, вчера СНБО поручил Службе безопасности проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений о продлении срока пребывания российского флота в Украине.
Как писало РБК-Украина, сегодня в рамках расследования в отношении Харьковских соглашений СБУ возбудила уголовное дело по факту государственной измены.