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Зеленский о запрете на импорт зерна в ЕС: Украина категорически против продления

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина выступает категорически против того, чтобы запрет на импорт украинского зерна в пяти странах Евросоюза продлевали после 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Twitter.

Глава государства рассказал, что он принял участие в саммите лидеров стран Инициативы трех морей и обратился к Румынии, Болгарии, Словакии, Польше, Венгрии, Молдове и Еврокомиссии.

Он отметил, что Европа оказалась способна на исторические акты солидарности после начала полномасштабной войны России против Украины. Но сейчас непонятно, почему когда украинские порты горят каждую ночь, наша страна еще должна беспокоиться о прекращении наземного экспорта. 

"Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна. Все проигрывают, когда политика в Европе идет вразрез с нашими общими обязательствами и ценностями. Единство должно восторжествовать", - подчеркнул Зеленский. 

Что предшествовало

Напомним, еще в мае Еврокомиссия разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии запретить импорт украинского зерна. Это было связано с тем, что импорт сильно влиял на цены на внутренних рынках, что вызывало недовольство у местных фермеров. 

Такие меры были введены до 15 сентября. 

Сейчас же пять вышеперечисленных стран заявили о намерении продлить такие ограничения, даже если их не одобрит Еврокомиссия. 

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Владимир ЗеленскийПольшаРумынияВенгриязерновой коридорБолгария