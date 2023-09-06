Зеленский о запрете на импорт зерна в ЕС: Украина категорически против продления

Глава государства рассказал, что он принял участие в саммите лидеров стран Инициативы трех морей и обратился к Румынии, Болгарии, Словакии, Польше, Венгрии, Молдове и Еврокомиссии.

Он отметил, что Европа оказалась способна на исторические акты солидарности после начала полномасштабной войны России против Украины. Но сейчас непонятно, почему когда украинские порты горят каждую ночь, наша страна еще должна беспокоиться о прекращении наземного экспорта.

"Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна. Все проигрывают, когда политика в Европе идет вразрез с нашими общими обязательствами и ценностями. Единство должно восторжествовать", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, еще в мае Еврокомиссия разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии запретить импорт украинского зерна. Это было связано с тем, что импорт сильно влиял на цены на внутренних рынках, что вызывало недовольство у местных фермеров.

Такие меры были введены до 15 сентября.

Сейчас же пять вышеперечисленных стран заявили о намерении продлить такие ограничения, даже если их не одобрит Еврокомиссия.