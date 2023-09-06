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Зеленський про заборону імпорту зерна в ЄС: Україна категорично проти продовження

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна виступає категорично проти того, щоб заборону імпорту українського зерна в п'яти країнах Євросоюзу продовжували після 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського у Twitter.

Глава держави розповів, що він взяв участь у саміті лідерів країн Ініціативи трьох морів та звернувся до Румунії, Болгарії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови і Єврокомісії.

Він зазначив, що Європа виявилися здатною на історичні акти солідарності після початку повномасштабної війни Росії проти України. Але зараз незрозуміло, чому коли українські порти горять щоночі, наша країна ще має турбуватися про припинення наземного експорту.

"Україна категорично проти будь-яких подальших обмежень на експорт нашого зерна. Усі програють, коли політика в Європі йде врозріз з нашими спільними зобов'язаннями та цінностями. Єдність має перемогти", - наголосив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, ще у травні Єврокомісія дозволила Польщі, Угорщині, Словаччині, Румунії та Болгарії заборонити імпорт українського зерна. Це було пов'язано з тим, що імпорт сильно впливав ціни на внутрішніх ринках, що викликало невдоволення місцевих фермерів.

Такі заходи було запроваджено до 15 вересня.

Нині ж п'ять перерахованих вище країн заявили про намір продовжити обмеження, навіть якщо їх не схвалить Єврокомісія.

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Володимир ЗеленськийПольщаРумуніяУгорщиназерновий коридорБолгария