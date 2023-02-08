Зеленский уже вылетел в Париж на встречу с Макроном и Шольцом

Украинский президент Владимир Зеленский покинул Лондон и отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM.

После чего в Елисейском дворце состоится встреча президентов Украины и Франции с германским канцлером.

По данным издания, президентский самолет Зеленского приземлится в 20:45 в Орле.

Напомним, сегодня Зеленский заявил, что Макрон изменил свою позицию по "унижению" России.

Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости "сохранить лицо России". В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское общество не пойдет на уступки и не будет искать выход для Москвы.

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