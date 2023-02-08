Зеленский считает, что Макрон изменил свою позицию по "унижению" России

Президент Франции Эммануэль Макрон изменился с тех пор, как заявлял, что России и российскому диктатору Владимиру Путину нужно сохранить лицо.

"Я думаю, он изменился. И что на этот раз он изменился по-настоящему. В конце концов, именно он открыл дверь для поставок танков. Он также поддержал заявку Украины на вступление в ЕС. Я думаю, что это был настоящий сигнал", - заявил он.

Глава государства добавил, что сейчас между Украиной и Францией есть настоящее доверие.

"У нас было много разговоров с Францией, Германией и другими странами. Я думаю, что сегодня есть настоящее доверие. Я знаю, что между Германией и Россией существуют тесные исторические связи, а между Францией и Россией - очень тесные", - заявил он.

При этом Зеленский заявил, что он удивлен тем, что потомки тех, кто бежал из России в 1917 году поддерживают Путина.

"Россияне, покинувшие свою страну в 1917 году во время революции, вся интеллигенция, бежавшая от коммунистического режима, обосновались в Европе. Но я с удивлением вижу, что сегодня некоторые из их потомков поддерживают Владимира Путина, в то время как он делает с их семьями то же самое, что делал коммунистический режим в 1917 году. Я не могу этого понять. Мы думали, что эти россияне стали европейцами, но на самом деле нет, это не так. Им не нравится эта европейская культурная среда. Это большая проблема", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости "сохранить лицо России". В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинское общество не пойдет на уступки и не будет искать выход для Москвы.

В свою очередь, советник главы ОП Михаил Подоляк ранее заявлял, что Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица" России. Это невозможно после преступлений российских военных в Буче и Мариуполе.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украина будет бороться до освобождения всех территорий. А Путину, чтобы "сохранить лицо", достаточно убраться с территории Украины

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