UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський вже вилетів у Париж на зустріч з Макроном та Шольцом

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський покинув Лондон та відправився до Парижу на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

За даними видання, президентський літак Зеленського приземлиться о 20:45 в Орлі.

Після чого в Єлисейському палаці відбудеться зустріч президентів України та Франції з німецьким канцлером.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що Макрон змінив свою позицію щодо "приниження" Росії.

Нагадаємо, раніше французький лідер Еммануель Макрон заявив про необхідність "зберегти обличчя Росії". У відповідь президент України Володимир Зеленський наголосив, що українське суспільство не піде на поступки і не шукатиме вихід для Москви.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЕммануель МакронОлаф ШольцФранція