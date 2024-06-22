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Минобороны о помощи партнеров: разрыв между Украиной и РФ сокращается, но нужно больше ПВО

Киев, Суббота 22 июня 2024 19:39
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Минобороны о помощи партнеров: разрыв между Украиной и РФ сокращается, но нужно больше ПВО Фото: в Минобороны рассказали о влиянии помощи от партнеров (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Новые пакеты военной помощи от партнеров помогают Украине сократить разрыв в возможностях с Россией. Но Украина нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на мощное давление россиян, введение новых резервов, преимущество в артиллерии, технике, солдатах, доминирование в небе, Силам обороны удается сдерживать агрессора и наносить врагу значительные потери в живой силе и технике. Новые пакеты военной помощи от союзников постепенно сокращают разрыв между способностями украинских и российских сил", - сказал Гаврилюк.

Однако, по его словам, главный приоритет Украины сегодня - это усиление противовоздушной обороны, поэтому очень важно, чтобы союзники оперативно реагировали на неотложные украинские нужды.

Кроме того, как отметил Гаврилюк, Украина нуждается в дальнобойном оружии, которое помогло бы уничтожать российские носители ракет и бомб, а также самолеты на аэродромах и пусковые установки.

"Для широкой реализации такой тактики борьбы нам нужно больше различных средств поражения дальнего радиуса действия. Более высокоточное и дальнобойное оружие в арсенале Сил обороны позволит компенсировать российское количественное преимущество в артиллерии, бронетехнике, живой силе", - сказал замминистра обороны.

Напомним, на днях стало известно, что Нидерланды вместе с другой неназванной страной передадут Украине систему ПВО Patriot.

А до этого решение передать Украине одну систему ПВО Patriot приняла Румыния.

Всего, как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы защитить всю свою территорию. Но насущная потребность - 7 таких систем.

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