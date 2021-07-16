Зеленський вивів Авакова зі складу РНБО: його змінив Монастирський

Президент України Володимир Зеленський вивів Арсена Авакова, який пішов у відставку з поста глави МВС, зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Одночасно глава держави ввів в нього нового керівника відомства Дениса монастирського .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

Цим же указом Зеленський вивів зі складу РНБО екс-міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова".

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України монастирського Дениса Анатолійовича - міністра внутрішніх справ України", - йдеться в указі президента.

Нагадавши, Аваков оголосив про свою відставку 13 липня. Він написав заяву про звільнення, опублікувавши його у своєму Facebook.

Верховна рада проголосувала за відставку Авакова з поста глави МВС вранці 15 Липня. Її підтримали понад 290 парламентарів.

Зазначимо, 16 липня депутати проголосували за призначення Монастирського главою МВС. Цього ж дня Зеленський представив його особовому складу відомства.