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Зеленский вывел Авакова из состава СНБО: его сменил Монастырский

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Киев, Пятница 16 июля 2021 16:32
Зеленский вывел Авакова из состава СНБО: его сменил Монастырский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский вывел ушедшего в отставку с поста главы МВД Арсена Авакова из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Одновременно глава государства ввел в него нового руководителя ведомства Дениса Монастырского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Монастырского Дениса Анатольевича - министра внутренних дел Украины", - говорится в указе президента.

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова".

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Аваков объявил о своей отставке 13 июля. Он написал заявление об увольнении, опубликовав его в своем Facebook.

Верховная рада проголосовала за отставку Авакова с поста главы МВД утром 15 июля. Ее поддержали более 290 парламентариев.

Отметим, 16 июля депутаты проголосовали за назначение Монастырского главой МВД. В этот же день Зеленский представил его личному составу ведомства.

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Владимир Зеленский СНБО Министерство внутренних дел Украины Арсен Аваков
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Зеленский вывел Авакова из состава СНБО: его сменил Монастырский
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