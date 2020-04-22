Зеленський: склад уряду буде змінюватися, поки не стане ідеальним

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський має намір і надалі впливати на склад уряду

Склад уряду України буде змінюватися до тих пір, поки не стане ідеальним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у фільмі "Рік президентства Зеленського".

Зеленський в черговий раз підкреслив, що у владі більше немає недоторканних.

"Це стосується і уряду... Хтось скаже, уряд - це уряд, ним керує прем'єр-міністр. Але я впевнений, що президент має за цим стежити. Якщо якийсь міністр завалив роботу і не може виконувати свої обов'язки, я як президент буду впливати, буду робити все, щоб того чи іншого міністра міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки не зробимо ідеальний уряд", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що судову систему в Україні потрібно повністю перезавантажити. За його словами, за попередні роки в країні вибудувалася несправедлива судова система, яка працює професійно, "але в іншу сторону".

"Тому ми її хотіли перезавантажити. Судову реформу підготували. Складно. Ми це зробимо", - заявив президент.