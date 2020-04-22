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Судову систему в Україні потрібно повністю перезавантажити, - Зеленський

Новини » Політика     22.04.2020 - 15:47
Судову систему в Україні потрібно повністю перезавантажити, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент заявив, що за всі ці роки вибудована така судова система, що вона не працює справедливо

Судову систему в Україні потрібно повністю перезавантажити. Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський згадав про справи Сергія Пашинського та Олега Гладковського.

"Пашинський (екс-нардеп, - ред.), Свинарчуки (екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, - ред.), і ще багато призвищ там є. Дійсно, є і кримінальні авторитети, добре попрацювала СБУ. А потім їх відпускають суди. Судову систему в Україні повністю треба перезавантажити", - заявив він.

Президент додав, що за всі ці роки вибудована така судова система, що вона не працює справедливо.

"Я впевнений в тому, що багато суддів нормальних та чесних дійсно професійних. Але за всі ці роки вибудована така судова система, що вона не працює справедливо. Вона може і працює професійно, але в іншу сторону. Тому ми її хотіли перезавантажити. Судову реформу підготували. Складно. Ми це зробимо", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, голова правоохоронного комітету Верховної ради Денис Монастирський ("Слуга народу") заявив, що вважає однією з причин відсутності "гучних посадок" - процес реформування прокуратури, який розпочався наприкінці минулого року.

Зазначимо, Гладковського підозрюють у зловживанні владою при здійсненні закупівель за державним оборонним замовленням. Екс-заступника секретаря РНБО затримали в жовтні 2019 року.

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