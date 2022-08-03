Зеленський висловився про можливість відносин з Росією після війни

"Ніхто нічого не хоче у відносинах з людьми, які прийшли та вбили наших людей. І я говорю вам від щирого серця. Можливо чи ні це у майбутньому, буде залежати тільки від Росії, і що для цього потрібно, я навіть не знаю, чи є той перелік. У кожного сім'я щось втратила і кожен занотував у себе всередині і не забуде те, що віддав, кого віддав, батька, дитину, кінцівки на полі бою. Росія спроможна це повернути? Я не впевнений", - каже він.

Тому, за словами президента, це Росії доведеться вигадувати для нас та всього світу, щоб повернути хоч якусь можливість для майбутнього співжиття з цілим світом.

"Це буде тільки їх питанням", - запевнив Зеленський.