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Канада ввела додаткові санкції проти Росії

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Оттава, Вівторок 02 серпня 2022 16:57
Канада ввела додаткові санкції проти Росії Фото: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Канада розширила санкції проти Російської Федерації за військове вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Канади.

Повідомляється, що з метою посилення тиску на російську військову машину, Канада вводить нові заходи щодо 43 військових чиновників і 17 організацій, причетних до вторгнення в Україну та військових злочинів в Бучі.

"Канада рішуче засуджує вбивство цивільних осіб в Україні і буде використовувати всі наявні в її розпорядженні засоби для забезпечення повного розслідування порушень міжнародного права на території України, в тому числі в Бучі", - йдеться в повідомленні.

Оттава також продовжить роботу з міжнародними партнерами для координації дій і вивчення можливості ввести нові санкції проти Росії.

"Ми не дозволимо Володимиру Путіну і його помічникам діяти безкарно. Кричущі дії російської військової машини не будуть забуті, і Канада продовжить роботу зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, щоб закликати її до відповіді. Канада підтримує Україну", - додала міністр закордонних справ Мелані Жолі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія послабила санкції проти Росії в авіаційній галузі.

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