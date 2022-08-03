Зеленский высказался о возможности отношений с Россией после войны

"Никто ничего не хочет в отношениях с людьми, которые пришли и убили наших людей. И я говорю вам от всей души. Возможно или нет это в будущем, будет зависеть только от России, и что для этого нужно, я даже не знаю, или есть тот перечень. У каждого семья что-то потеряла и каждый записал у себя внутри и не забудет то, что отдал, кого отдал, отца, ребенка, конечности на поле боя. Россия способна это вернуть? Я не уверен", - говорит он.

Поэтому, по словам президента, это России придется придумывать для нас и всего мира, чтобы вернуть хоть какую-нибудь возможность для будущего сожительства с целым миром.

"Это будет только их вопросом", - заверил Зеленский.