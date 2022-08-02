ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США ввели санкції проти Кабаєвої і ще ряду російських бізнесменів

Новость на русском →
США, Вівторок 02 серпня 2022 19:38
США ввели санкції проти Кабаєвої і ще ряду російських бізнесменів Фото: Аліна Кабаєва (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США ввели обмеження проти низки російських бізнесменів і підприємців. Серед персон, включених до списку санкцій, фігурує і Аліна Кабаєва, колишня російська гімнастка, яку називають коханкою президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Мінфіну США.

Кабаєва також є головою ради директорів Національної Медіагрупи (холдинг, який володіє контролюючими пакетами в державних ЗМІ).

Під обмеження також потрапили:

  • колишній керівник "ФосАгро" Андрій Гур'єв та його син,
  • голова ради директорів ВАТ "Єврохім" Андрій Мельниченко,
  • бізнесмен-мільярдер Олександр Пономаренко,
  • власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков,
  • заступниця генерального директора "Іннопрактики" Наталія Попова,
  • підприємець Дмитро Пупмянський.

Нагадаємо, раніше ЄС ввів у дію ще один пакет санкцій проти Росії, який, зокрема, полягає у забороні на в'їзд і заморожуванні активів Кабаєвої.

Проти Кабаєваї також ввели санкції Британія, Канада, Австралія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Санкції проти Росії
NEWS
Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю
Пелосі прибула на Тайвань всупереч погрозам Китаю
DAILY
Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого Україна хоче і реально може домогтися на фронті до зими