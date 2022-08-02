США ввели санкції проти Кабаєвої і ще ряду російських бізнесменів

США ввели обмеження проти низки російських бізнесменів і підприємців. Серед персон, включених до списку санкцій, фігурує і Аліна Кабаєва, колишня російська гімнастка, яку називають коханкою президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Мінфіну США.

Кабаєва також є головою ради директорів Національної Медіагрупи (холдинг, який володіє контролюючими пакетами в державних ЗМІ). Під обмеження також потрапили: колишній керівник "ФосАгро" Андрій Гур'єв та його син,

голова ради директорів ВАТ "Єврохім" Андрій Мельниченко,

бізнесмен-мільярдер Олександр Пономаренко,

власник Магнітогорського металургійного комбінату Віктор Рашніков,

заступниця генерального директора "Іннопрактики" Наталія Попова,

підприємець Дмитро Пупмянський.