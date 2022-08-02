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Треба заповнити паузу. Зеленський закликав ЄС ввести нові санкції проти Росії

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Київ, Вівторок 02 серпня 2022 22:20
Треба заповнити паузу. Зеленський закликав ЄС ввести нові санкції проти Росії Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Європейський союз повинен підтримати заданий США і Канадою тренд на посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Він відзначив чергові рішення про посилення санкцій проти Росії з боку США і Канади, які сьогодні розширили чорні списки.

"Це правильний шлях і потрібно, щоб Євросоюз якомога швидше заповнив санкційну паузу, ухваливши новий пакет санкцій проти країни-терориста. Будемо працювати над цим найближчими тижнями", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Канада розширила санкції проти Росії, внісши до списків 43 військових чиновників та 17 організацій, які причетні до злочинів у Бучі.

А Вашингтон ввів санкції проти Аліни Кабаєвої, низки російських олігархів та українських колаборантів. Крім того, Держдеп схвалив візові обмеження щодо майже 900 росіян.

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