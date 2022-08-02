Треба заповнити паузу. Зеленський закликав ЄС ввести нові санкції проти Росії

Європейський союз повинен підтримати заданий США і Канадою тренд на посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Він відзначив чергові рішення про посилення санкцій проти Росії з боку США і Канади, які сьогодні розширили чорні списки. "Це правильний шлях і потрібно, щоб Євросоюз якомога швидше заповнив санкційну паузу, ухваливши новий пакет санкцій проти країни-терориста. Будемо працювати над цим найближчими тижнями", - додав Зеленський.