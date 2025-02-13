Порошенко, Коломойский, Медведчук попали под санкции СНБО: что это значит

В санкционном списке оказались:

Порошенко Петр;

Коломойский Игорь;

Боголюбов Геннадий;

Жеваго Константин;

Медведчук Виктор.

Петр Порошенко

Против Петра Порошенко введены санкции, включающие лишение государственных наград Украины и других форм награждения. Его активы подлежат блокированию, что предусматривает временный запрет на пользование и распоряжение ими, в частности через аффилированные лица или компании. Также введено полное прекращение торговых операций, что существенно ограничивает его экономическую деятельность.

Кроме этого, ему запрещен транзит ресурсов, перевозки и полеты по территории Украины, а также вывод капиталов за границу. Санкции предусматривают приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет участия в приватизации или аренде государственного имущества. Введены ограничения на пользование радиочастотным спектром и полное прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг.

Также Порошенко запрещено осуществлять публичные и оборонные закупки, а иностранным судам и военным кораблям, связанным с ним, заходить в украинские порты и воздушное пространство. Установлены ограничения на увеличение уставного капитала компаний, в которых он имеет долю или влияние. Санкции также предусматривают запрет приобретения в собственность земельных участков, заключение договоров по ценным бумагам, а также выплату дивидендов или других корпоративных платежей.

Игорь Коломойский

Против Игоря Коломойского введен ряд санкций, среди которых лишение государственных наград Украины и других форм награждения. Также применена блокировка активов, что означает временное лишение права пользования и распоряжения имуществом, которое принадлежит ему непосредственно или находится под его контролем через другие физические или юридические лица. Кроме этого, введено полное прекращение торговых операций, что ограничивает возможность осуществления бизнес-деятельности.

В санкции входят ограничения на транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также предотвращение вывода капиталов за пределы страны. Было остановлено выполнение экономических и финансовых обязательств, что влияет на бизнес-интересы Коломойского. Ему запрещено участвовать в приватизации и аренде государственного имущества в Украине, а также пользоваться радиочастотным спектром страны, что может иметь последствия для связанных с ним предприятий в сфере коммуникаций.

Также введен запрет на публичные и оборонные закупки у компаний, связанных с Коломойским, а иностранным судам и воздушным судам, связанным с ним, запрещен вход в территориальные воды и воздушное пространство Украины. Ограничена возможность увеличения уставного капитала предприятий, в которых он имеет долю, а также приостановлено действие торговых соглашений и промышленных программ. Дополнительно введены ограничения в сфере приобретения в собственность земельных участков и другие санкции, включая запрет заключения договоров, выплаты дивидендов и осуществления сделок по ценным бумагам, выданным его компаниями.

Стоит напомнить, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Коломойского и его семьи еще в 2021 году. При этом в Украине власти долгое время не решались на аналогичный шаг якобы из-за того, что США не передавали Украине соответствующие документы, на основании которых Вашингтон вводил санкции против бизнесмена.

Боголюбов Геннадий

Против Геннадия Боголюбова введен ряд санкций, среди которых лишение государственных наград Украины и других форм награждения. Одним из ключевых ограничений стало блокирование активов, что означает временный запрет на пользование и распоряжение собственным имуществом, а также активами, которые могут находиться под его контролем непосредственно или через другие физические или юридические лица. Также введено полное прекращение торговых операций, что делает невозможным ведение бизнес-деятельности.

В санкционные меры входят ограничения по транзиту ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также предотвращение вывода капиталов за пределы страны. Было приостановлено выполнение экономических и финансовых обязательств, что влияет на деятельность компаний, связанных с Боголюбовым. Ему запрещено участвовать в приватизации и аренде государственного имущества, а также пользоваться радиочастотным спектром Украины, имеющим значение для бизнеса в сфере связи и телекоммуникаций.

Кроме того, введен запрет на публичные и оборонные закупки у предприятий, связанных с Боголюбовым, а также ограничения на вход иностранных невоенных судов и военных кораблей, связанных с ним, в территориальные воды и порты Украины. Введен запрет на увеличение уставного капитала компаний, в которых он имеет долю, приостановлено действие торговых соглашений и промышленных программ. Также ограничено приобретение в собственность земельных участков, запрещено заключение договоров, выплату дивидендов и совершение сделок по ценным бумагам его компаний.

Константин Жеваго

Против Константина Жеваго введены санкции, предусматривающие лишение государственных наград Украины и других форм награждения. Его активы подлежат блокированию, что означает временный запрет на пользование и распоряжение ими, в том числе через доверенных лиц или компании. Также введено полное прекращение торговых операций, что существенно ограничивает его бизнес-деятельность.

К ограничениям входят полный запрет транзита ресурсов, перевозок и полетов по территории Украины, а также предотвращение вывода капиталов за границу. Санкции включают приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет на участие в приватизации или аренде государственного имущества. Кроме того, Жеваго запрещено пользоваться радиочастотным спектром Украины, что имеет значение для предприятий, связанных с телекоммуникационной деятельностью.

Также ему запрещено осуществлять публичные и оборонные закупки, а иностранным судам и военным кораблям, связанным с ним, заходить в украинские порты и воздушное пространство. Введено ограничение на увеличение уставного капитала компаний, в которых Жеваго имеет долю или влияние. Кроме того, ему запрещено приобретение в собственность земельных участков, заключение договоров по ценным бумагам, а также выплату дивидендов или других платежей, связанных с корпоративными правами.

Виктор Медведчук

Против Виктора Медведчука введены санкции, включающие лишение государственных наград Украины и других форм награждения. Его активы подлежат блокированию, что означает временный запрет на их использование и распоряжение ими, в частности через аффилированные лица или компании. Также введено полное прекращение торговых операций.

Дополнительно ему запрещен транзит ресурсов, перевозки и полеты по территории Украины, а также вывод капиталов за границу. Санкции предусматривают приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и запрет участия в приватизации или аренде государственного имущества. Введено ограничение на пользование радиочастотным спектром и полное прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг.

Также Медведчуку запрещено осуществлять публичные и оборонные закупки, а иностранным судам и военным кораблям, связанным с ним, заходить в украинские порты и воздушное пространство. Установлено ограничение на увеличение уставного капитала компаний, в которых он имеет долю или влияние. Санкции также предусматривают запрет приобретения в собственность земельных участков, заключение договоров по ценным бумагам, а также выплату дивидендов или других корпоративных платежей.