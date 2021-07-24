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"Ще не кінець історії": США анонсували нові санкції проти Коломойського

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Субота 24 липня 2021 13:12
"Ще не кінець історії": США анонсували нові санкції проти Коломойського Фото: бізнесмен Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

США зробили лише перший крок, заборонивши українському бізнесмену Ігорю Коломойському в'їзд в країну. Далі можуть бути нові санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву тимчасового повіреного у справах США в Україні Джорджа Кента "Радіо Свобода".

Зокрема, санкції може ввести Міністерство фінансів США.

"Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції. Минулого року стало відомо, що є справа проти Коломойського. І побачимо, чим це закінчиться. Але ми знаємо, що це проблематично. Якщо було не все за законом у нас – це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні – це ваша справа", - сказав Кент.

Він нагадав, що колишній прем'єр з України Павло Лазаренко "сидів у нас 10 років", а бізнесмен Дмитро Фірташ зараз перебуває в Австрії під загрозою екстрадиції до США.

Раніше РБК-Україна писало, що Коломойського не планують позбавляти громадянства в Україні і видавати в США.

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Ігор Коломойский
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