Порошенко, Коломойський, Медведчук потрапили під санкції РНБО: що це означає

У санкційному списку опинились:

Порошенко Петро;

Коломойський Ігор;

Боголюбов Геннадій;

Жеваго Костянтин;

Медведчук Віктор.

Петро Порошенко

Проти Петра Порошенка введено санкції, що включають позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення. Його активи підлягають блокуванню, що передбачає тимчасову заборону на користування та розпорядження ними, зокрема через афілійовані особи чи компанії. Також запроваджено повне припинення торговельних операцій, що суттєво обмежує його економічну діяльність.

Окрім цього, йому заборонено транзит ресурсів, перевезення та польоти територією України, а також виведення капіталів за кордон. Санкції передбачають зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань і заборону участі у приватизації чи оренді державного майна. Введено обмеження на користування радіочастотним спектром та повне припинення надання електронних комунікаційних послуг.

Також Порошенку заборонено здійснювати публічні та оборонні закупівлі, а іноземним суднам і військовим кораблям, пов'язаним з ним, заходити в українські порти та повітряний простір. Встановлено обмеження на збільшення статутного капіталу компаній, у яких він має частку або вплив. Санкції також передбачають заборону набуття у власність земельних ділянок, укладення договорів щодо цінних паперів, а також виплату дивідендів чи інших корпоративних платежів.

Ігор Коломойський

Проти Ігоря Коломойського запроваджено низку санкцій, серед яких позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення. Також застосовано блокування активів, що означає тимчасове позбавлення права користування та розпорядження майном, яке належить йому безпосередньо або перебуває під його контролем через інші фізичні чи юридичні особи. Окрім цього, введено повне припинення торговельних операцій, що обмежує можливість здійснення бізнесової діяльності.

До санкцій входять обмеження на транзит ресурсів, польотів і перевезень територією України, а також запобігання виведенню капіталів за межі країни. Було зупинено виконання економічних та фінансових зобов’язань, що впливає на бізнес-інтереси Коломойського. Йому заборонено брати участь у приватизації та оренді державного майна в Україні, а також користуватися радіочастотним спектром країни, що може мати наслідки для пов’язаних з ним підприємств у сфері комунікацій.

Також введено заборону на публічні та оборонні закупівлі у компаній, пов’язаних із Коломойським, а іноземним суднам і повітряним суднам, пов’язаним із ним, заборонено вхід до територіальних вод та повітряного простору України. Обмежено можливість збільшення статутного капіталу підприємств, у яких він має частку, а також припинено дію торговельних угод і промислових програм. Додатково запроваджено обмеження у сфері набуття у власність земельних ділянок та інші санкції, включно із забороною укладення договорів, виплати дивідендів та здійснення правочинів щодо цінних паперів, виданих його компаніями.

Варто нагадати, що Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Коломойського та його родини ще у 2021 році. При цьому в Україні влада тривалий час не наважувалася на аналогічний крок нібито через те, що США не передавали Україні відповідні документи, на підставі яких Вашингтон запроваджував санкції проти бізнесмена.

Боголюбов Геннадій

Проти Геннадія Боголюбова запроваджено низку санкцій, серед яких позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення. Одним із ключових обмежень стало блокування активів, що означає тимчасову заборону на користування та розпорядження власним майном, а також активами, які можуть перебувати під його контролем безпосередньо або через інші фізичні чи юридичні особи. Також введено повне припинення торговельних операцій, що унеможливлює ведення бізнесової діяльності.

До санкційних заходів входять обмеження щодо транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, а також запобігання виведенню капіталів за межі країни. Було припинено виконання економічних та фінансових зобов’язань, що впливає на діяльність компаній, пов’язаних із Боголюбовим. Йому заборонено брати участь у приватизації та оренді державного майна, а також користуватися радіочастотним спектром України, що має значення для бізнесу у сфері зв’язку та телекомунікацій.

Крім того, запроваджено заборону на публічні та оборонні закупівлі у підприємств, пов’язаних із Боголюбовим, а також обмеження на вхід іноземних невійськових суден та військових кораблів, пов'язаних з ним, до територіальних вод і портів України. Введено заборону на збільшення статутного капіталу компаній, у яких він має частку, припинено дію торговельних угод та промислових програм. Також обмежено набуття у власність земельних ділянок, заборонено укладення договорів, виплату дивідендів та здійснення правочинів щодо цінних паперів його компаній

Костянтин Жеваго

Проти Костянтина Жеваго введено санкції, які передбачають позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення. Його активи підлягають блокуванню, що означає тимчасову заборону на користування та розпорядження ними, зокрема через довірених осіб або компанії. Також запроваджено повне припинення торговельних операцій, що суттєво обмежує його бізнесову діяльність.

До обмежень входять повна заборона транзиту ресурсів, перевезень та польотів територією України, а також запобігання виведенню капіталів за кордон. Санкції включають зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань та заборону на участь у приватизації або оренді державного майна. Крім того, Жеваго заборонено користуватися радіочастотним спектром України, що має значення для підприємств, пов’язаних із телекомунікаційною діяльністю.

Також йому заборонено здійснювати публічні та оборонні закупівлі, а іноземним суднам і військовим кораблям, пов'язаним з ним, заходити в українські порти та повітряний простір. Введено обмеження на збільшення статутного капіталу компаній, у яких Жеваго має частку або вплив. Крім того, йому заборонено набуття у власність земельних ділянок, укладення договорів щодо цінних паперів, а також виплату дивідендів чи інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами.

Віктор Медведчук

Проти Віктора Медведчука введено санкції, що включають позбавлення державних нагород України та інших форм відзначення. Його активи підлягають блокуванню, що означає тимчасову заборону на їх використання та розпорядження ними, зокрема через афілійовані особи чи компанії. Також запроваджено повне припинення торговельних операцій.

Додатково йому заборонено транзит ресурсів, перевезення та польоти територією України, а також виведення капіталів за кордон. Санкції передбачають зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань і заборону участі у приватизації чи оренді державного майна. Введено обмеження на користування радіочастотним спектром та повне припинення надання електронних комунікаційних послуг.

Також Медведчуку заборонено здійснювати публічні та оборонні закупівлі, а іноземним суднам і військовим кораблям, пов'язаним з ним, заходити в українські порти та повітряний простір. Встановлено обмеження на збільшення статутного капіталу компаній, у яких він має частку або вплив. Санкції також передбачають заборону набуття у власність земельних ділянок, укладення договорів щодо цінних паперів, а також виплату дивідендів чи інших корпоративних платежів.