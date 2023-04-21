Часть стран ЕС давит, чтобы "Росатом" оказался в следующем пакете санкций, - EurActiv

Европейская комиссия уже начала работу над 11-м пакетом санкций в отношении России, поэтому часть стран возобновили давление против ядерной промышленности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EurActiv .

"Несколько официальных лиц ЕС отказались комментировать возможные сроки вступления в силу следующего пакета, но заявили, что он вряд ли будет завершен в этом месяце", - говорится в материале.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что следующий пакет будет направлен на борьбу с обходом существующих ограничений. Однако восточноевропейские дипломаты утверждают, что таких ограничений недостаточно.

Четыре государства-члена утверждают, что ЕС может нацелиться на Росатом, ограничив импорт ядерного топлива, остановив новые инвестиции в электростанции и ограничив экспорт в Россию. По их словам, первым шагом возможны санкции против топ-менеджеров компании.

Дополнительное давление на ЕС относительно "Росатома" в этот раз происходит от западных партнеров, таких как США и Великобритания. Они изучают, как наказать российский ядерный сектор.

EurActiv пишет, что у России есть небольшая финансовая выгода от экспорта ядерного топлива, но нацеливание на более важный инфраструктурный бизнес, включая строительство реакторов в ЕС, нанесет серьезный финансовый удар по военной машине Кремля.

Наибольшее сопротивление санкциям ЕС против ядерной отрасли РФ выходит из Восточной Европы. Пять государств-членов ЕС эксплуатируют 15 ядерных реакторов российского производства в Европе, для которых нет разрешенного альтернативного ядерного топлива российским снабжением: Чехия (шесть), Словакия (пять), Финляндия (два) и Болгария (два).

Недавно Германия заявила, что согласится на санкции ЕС в отношении российского ядерного топлива, присоединившись к растущей коалиции, выступающей за введение ограничительных мер в этом секторе.