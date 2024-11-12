Зеленский ввел в действие санкции против ряда лиц и предприятий из России и Беларуси

Санкции Украины против РФ

Напомним, 8 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие два пакета санкций СНБО против предателей Украины и военного производства в России.

Перед этим Зеленский ввел в действие санкции против ряда людей и компаний. В подсанкционный список добавилось 18 обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в Украине.

В сентябре глава государства ввел санкции против шести физических лиц и более 40 юридических лиц из РФ, Ирана и Китая.

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