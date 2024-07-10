ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина ускорила ликвидацию российских кораблей в Черном море, - британская разведка

Украина, Среда 10 июля 2024 13:47
UA EN RU
Украина ускорила ликвидацию российских кораблей в Черном море, - британская разведка Фото: черноморский флот РФ лишили 26 кораблей (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Две трети успешных атак Украины на корабли российского флота в Черном и Азовском морях произошли за последний год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, в сообщениях открытых источников говорится, что в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года украинские силы повредили или уничтожили 26 кораблей ВМС России, действовавших в Черноморском регионе.

По данным британской разведки, удары произошли в северном регионе Черного моря и в Азовском море.

Украина ускорила ликвидацию российских кораблей в Черном море, - британская разведка

"За последний год наблюдалось увеличение частоты и уровня ущерба от атак в районе Крымского полуострова, причем почти две трети ударов произошли именно за этот период", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места.

Неижпапа сообщил, что Украина уничтожила или повредила 27 военных кораблей, в том числе пять были ликвидирваны в результате подрыва на морских минах.

Кроме того, по его словам, F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты. В результате северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым Война в Украине
NEWS
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине