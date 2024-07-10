Украина ускорила ликвидацию российских кораблей в Черном море, - британская разведка

Две трети успешных атак Украины на корабли российского флота в Черном и Азовском морях произошли за последний год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter).

Как отмечается в сводке, в сообщениях открытых источников говорится, что в период с февраля 2022 года по июнь 2024 года украинские силы повредили или уничтожили 26 кораблей ВМС России, действовавших в Черноморском регионе.

По данным британской разведки, удары произошли в северном регионе Черного моря и в Азовском море.

"За последний год наблюдалось увеличение частоты и уровня ущерба от атак в районе Крымского полуострова, причем почти две трети ударов произошли именно за этот период", - отмечают в Минобороны Британии.

Ранее командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места.

Неижпапа сообщил, что Украина уничтожила или повредила 27 военных кораблей, в том числе пять были ликвидирваны в результате подрыва на морских минах.