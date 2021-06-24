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Зеленський ввів санкції проти ЗМІ, підприємств і батальйонів бойовиків "Л/ДНР"

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Київ, Четвер 24 червня 2021 18:22
Зеленський ввів санкції проти ЗМІ, підприємств і батальйонів бойовиків "Л/ДНР" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 18 червня 2021 року Про введення санкцій. У списку опинилися представники ЗМІ і підприємств так званих "ДНР" і "ЛНР", а також їх бойові підрозділи.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, під українськими санкціями опинилися керівник і головний редактор інформагентства "Луганськ" Максим Чаленко, власник сайту "Луг24" Микита Мотунов, глава онлайн-ресурсу "Дике поле" Олександр Патаман та інші.

Разом з тим санкції наклали на десятки підприємств і бойові підрозділи "Л / ДНР". Серед них батальйон "Зоря "(Луганськ), артилерійська бригада "Кальмус", "Козача Національна гвардія", громадський рух "Новоросія", бригада "Призрак", батальйони "Сомалі" і "Спарта".

Під обмеження потрапили фонди бойовиків. Зокрема Фонд допомоги біженцям, співвітчизникам і російськомовному населенню "Своїх не кидаємо".

Санкції включають блокування активів, припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження. Обмеження були введені на три роки.

Нагадаємо, сьогодні, 24 червня, Зеленський ввів санкції проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили десятки російських авіакомпаній, заводів і телеканалів, а також їх керівники і власники.

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