Зеленський ввів санкції проти ЗМІ, підприємств і батальйонів бойовиків "Л/ДНР"

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 18 червня 2021 року Про введення санкцій. У списку опинилися представники ЗМІ і підприємств так званих "ДНР" і "ЛНР", а також їх бойові підрозділи.

Про це йдеться на сайті Офісу президента .

Так, під українськими санкціями опинилися керівник і головний редактор інформагентства "Луганськ" Максим Чаленко, власник сайту "Луг24" Микита Мотунов, глава онлайн-ресурсу "Дике поле" Олександр Патаман та інші.

Разом з тим санкції наклали на десятки підприємств і бойові підрозділи "Л / ДНР". Серед них батальйон "Зоря "(Луганськ), артилерійська бригада "Кальмус", "Козача Національна гвардія", громадський рух "Новоросія", бригада "Призрак", батальйони "Сомалі" і "Спарта".

Під обмеження потрапили фонди бойовиків. Зокрема Фонд допомоги біженцям, співвітчизникам і російськомовному населенню "Своїх не кидаємо".

Санкції включають блокування активів, припинення торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інші передбачені законом обмеження. Обмеження були введені на три роки.