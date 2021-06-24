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Зеленский ввел санкции против СМИ, предприятий и батальонов боевиков "Л/ДНР"

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Киев, Четверг 24 июня 2021 18:22
Зеленский ввел санкции против СМИ, предприятий и батальонов боевиков "Л/ДНР" Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 18 июня 2021 года о введении санкций. В списке оказались представители СМИ и предприятий так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также их боевые подразделения.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Так, под украинскими санкциями оказались руководитель и главный редактор информагентства "Луганск" Максим Чаленко, владелец сайта "Луг24" Никита Мотунов, глава онлайн-ресурса "Дикое поле" Александр Патаман и другие.

Вместе с тем санкции наложили на десятки предприятий и боевые подразделения "Л/ДНР". Среди них батальон "Зоря" (Луганск), артиллерийская бригада "Кальмус", "Казачья национальная гвардия", общественное движение "Новороссия", бригада "Призрак", батальоны "Сомали" и "Спарта".

Под ограничения попали фонды боевиков. В частности Фонд помощи беженцам, соотечественникам и русскоязычному населению "Своих не бросаем".

Санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение выводу капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Ограничения были введены на три года.

Напомним, сегодня, 24 июня, Зеленский ввел санкции против Российской Федерации. Под ограничения попали десятки российских авиакомпаний, заводов и телеканалов, а также их руководители и владельцы.

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