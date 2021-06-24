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Зеленський ввів у дію санкції проти Фірташа і Фукса

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Київ, Четвер 24 червня 2021 17:26
Зеленський ввів у дію санкції проти Фірташа і Фукса Фото: Павло Фукс і Дмитро Фірташ (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Обмеження вводяться на три роки.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Зокрема, список санкцій, в якому фігурують понад 500 росіян, сепаратистів і бойовиків, розширили за рахунок внесення в нього Фірташа і Фукса.

Санкції щодо Фірташа і Фукса передбачають:

  • блокування активів - тимчасове обмеження права користуватися і розпоряджатися належним майном;
  • обмеження торгових операцій;
  • повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;
  • запобігання виведення капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
  • анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
  • заборона участі в приватизації, оренди державного майна;
  • повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води, порти;
  • заборона видачі дозволів, ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
  • припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення до України або вивезення валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
  • заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності;
  • позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
  • інші санкції, що будуть відповідати принципам їх застосування, встановленим законом "Про санкції".

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, що санкції проти Фірташа ввели, в тому числі, за роботу його заводу "Кримський титан" на окупованому півострові. У випадку з Фуксом санкції проти нього були введені через компанію, яку пов'язують з ним. Раніше після рішення РНБО були анульовані ліцензії цієї компанії на користування надрами.

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