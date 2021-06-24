Зеленський ввів у дію санкції проти Фірташа і Фукса
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Обмеження вводяться на три роки.
Відповідний указ опубліковано на сайті президента.
Зокрема, список санкцій, в якому фігурують понад 500 росіян, сепаратистів і бойовиків, розширили за рахунок внесення в нього Фірташа і Фукса.
Санкції щодо Фірташа і Фукса передбачають:
- блокування активів - тимчасове обмеження права користуватися і розпоряджатися належним майном;
- обмеження торгових операцій;
- повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України;
- запобігання виведення капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань;
- анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів, отримання (наявність) яких є умовою для певного виду діяльності, зокрема, анулювання або призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборона участі в приватизації, оренди державного майна;
- повна заборона заходу іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води, порти;
- заборона видачі дозволів, ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення до України або вивезення валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона передачі технологій, прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
- інші санкції, що будуть відповідати принципам їх застосування, встановленим законом "Про санкції".
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснював, що санкції проти Фірташа ввели, в тому числі, за роботу його заводу "Кримський титан" на окупованому півострові. У випадку з Фуксом санкції проти нього були введені через компанію, яку пов'язують з ним. Раніше після рішення РНБО були анульовані ліцензії цієї компанії на користування надрами.