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Авіакомпанії, заводи та телеканали: Україна ввела санкції проти Росії

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Україна, Четвер 24 червня 2021 17:38
Авіакомпанії, заводи та телеканали: Україна ввела санкції проти Росії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про санкції проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили російські авіакомпанії, заводи та телеканали.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Рішення вводить обмеження від блокування активів до заборони на експорт. Санкції було запроваджено терміном на 3 роки.

У санкційному списку, зокрема, опинилися російська авіакомпанії "Аерофлот", авіапідприємство "Газпром авіа", низка регіональних російських авіакомпаній та авіазаводи.

Під санкціями також опинилися різні російські заводи, телеканали "Перший", "Росія-24" та "НТВ", вертолітні компанії, конструкторські бюро та порт в окупованому Криму. Також обмеження наклали на низку російських організацій, зокрема на "Всевелике військо донське" та рух "Русский выбор".

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