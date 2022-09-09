Зеленський ввів у дію санкції проти 600 російських чиновників
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про нові санкції проти високопоставлених російських чиновників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.
Санції було введено проти 606 осіб, які належать до правлячої верхівки Російської Федерації.
Обмеження накладені на 28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради федерації РФ, 424 депутатів Державної думи.
Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
Обмеження вводяться на 10 років.
Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що план санкцій проти Росії виконаний на 70%, але тиск на державу-агресора повинен посилюватися.
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