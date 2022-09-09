План санкцій проти РФ виконаний на 70%, - Єрмак
План санкцій проти РФ виконаний на 70%. Проте, тиск на агресора повинен посилюватися і надалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака, зроблену на зустрічі Міжнародної експертної групи щодо санкцій проти Росії.
Посадовець подякував членам групи за продуктивну роботу - виконання на 70% Плану дій, представленого у квітні.
Також Єрмак подав нові ідеї для обговорення. Насамперед мовиться про документ щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму.
Він вказав, що це непростий процес, але не варто зупинятися, тому що Росія є терористичною державою.
Заборона віз громадянам РФ
Іще одним важливим питанням керівник ОП назвав заборону на отримання віз російськими громадянами.
Посадовець зауважив, що Єврокомісія запропонувала призупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ, але потрібно добиватися більшого й готувати відповідні пропозиції.
"Росіяни, ці нелюди, взагалі не мають права бути серед цивілізованих громадян країн Заходу. Ви можете собі уявити, щоб російські жінки телефонували своїм чоловікам і казали вбивати й ґвалтувати українців? Це реальні переговори, перехоплені нашою розвідкою. А потім ці ж російські жінки просто приїжджають до Європи полежати на пляжах і походити до музеїв. Це абсолютно неправильно", - додав Єрмак.
Нагадаємо, РНБО ввела санкції проти понад 600 високопоставлених російських чиновників. Всі вони відповідальні за агресивну війну проти України.
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