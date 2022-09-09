Зеленский ввел в действие санкции против 600 российских чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против высокопоставленных российских чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента .

Ограничения вводятся на 10 лет.

Санкции, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Санции было введено против 606 человек, принадлежащих к правящей верхушке Российской Федерации.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план санкций против России выполнен на 70%, но давление на государство-агрессора должно усиливаться.

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