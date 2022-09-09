Зеленский ввел в действие санкции против 600 российских чиновников
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против высокопоставленных российских чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.
Санции было введено против 606 человек, принадлежащих к правящей верхушке Российской Федерации.
Ограничения наложены на 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации РФ, 424 депутатов Государственной Думы.
Санкции, в частности, предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.
Ограничения вводятся на 10 лет.
Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план санкций против России выполнен на 70%, но давление на государство-агрессора должно усиливаться.
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