Бюджет-2022 в цифрах. На що підуть гроші

Фото: проект бюджету вже надійшов до Верховної ради (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект державного бюджету на 2022 рік надійшов на розгляд Верховної ради. Також вже опубліковано його текст.

РБК-Україна з'ясувало, які суми і на що підуть наступного року.

Згідно із законопроектом, уряд розраховує, що в наступному році курс долара буде коливатися в діапазоні 26,8 - 28,7 гривень. ВВП складе 5 368 млрд гривень, доходи бюджету - 1 219 млрд гривень, витрата - 1 407 млрд гривень. Дефіцит бюджету очікується на рівні 3,5%. Фото: інфографіка РБК-Україна Що стосується основних статей витрат, то на пенсії піде понад 200 млрд гривень, на сферу охорони здоров'я - 197,2 млрд гривень, на освіту - 185,6 млрд гривень, на субсидії - 41,4 млрд гривень.