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Стало відомо, коли РНБО назве перших олігархів

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Київ, Четвер 03 лютого 2022 10:49
Стало відомо, коли РНБО назве перших олігархів Фото: стало відомо, коли РНБО назве перших олігархів (rnbo.president.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

У Міністерстві юстиції України назвали терміни, коли РНБО назве перших олігархів. Рішення буде вже в травні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мін'юсту.

"Вже приблизно наприкінці травня РНБО зможе оприлюднити перші рішення про визнання осіб олігархами", - йдеться у повідомленні.

До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме наступні ознаки:

  • наявність значних активів;
  • монополія на окремому ринку товарів;
  • участь у політичному житті;
  • контроль медіа.

Нагадаємо, Зеленський доручив розширити обмеження для олігархів за кордоном.

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