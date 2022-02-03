Стало відомо, коли РНБО назве перших олігархів
Фото: стало відомо, коли РНБО назве перших олігархів (rnbo.president.gov.ua)
У Міністерстві юстиції України назвали терміни, коли РНБО назве перших олігархів. Рішення буде вже в травні.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Мін'юсту.
"Вже приблизно наприкінці травня РНБО зможе оприлюднити перші рішення про визнання осіб олігархами", - йдеться у повідомленні.
До відповідного реєстру потраплятимуть ті, хто матиме наступні ознаки:
- наявність значних активів;
- монополія на окремому ринку товарів;
- участь у політичному житті;
- контроль медіа.