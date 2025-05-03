Зеленский считает, что встреча в Ватикане повлияла на позицию Трампа

Президент США Дональд Трамп мог изменить мнение насчет РФ и войны в Украине после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане 26 апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского во время общения с журналистами.
Он напомнил, что во время первой встречи представителей РФ и США московская команда заявила, что якобы Украина никогда не пойдет на прекращение огня, поскольку хочет войны. Как отметил президент, позиция США постепенно менялась.
"Но после Саудовской Аравии американцы начали сомневаться в их словах. Второе, что они (россияне, - ред.) сказали, "давайте подписывать с нами, украинцы никогда с вами ничего не подпишут". Я уверен, что после нашей встречи в Ватикане президент Трамп начал смотреть на все немножко по-другому. Посмотрим. Это его видение, его выбор в любом случае. Я считаю, что мы себя повели конструктивно и порядочно, что важно", - заявил Зеленский.
Глава государства также добавил, что Кремль принимает в штыки любое предложение, которое не исходит от них. По мнению Зеленского, это не изменится без сильных санкционных и других шагов давления на диктатора Владимира Путина.
Напомним, что 26 апреля президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели короткую встречу в Ватикане. Они прибыли в Ватикан на церемонию прощания с Папой Римским Франциском.
Известно, что встреча тет-а-тет длилась всего 15 минут и состоялась в базилике Святого Петра перед похоронами понтифика. Оба лидера назвали встречу продуктивной.
Это была первая встреча Зеленского с Трампом после словесной перепалки в Белом доме 28 февраля.
Как отметил президент Украины, они с Трампом обсуждали подписание соглашения о недрах, санкционные пакеты против РФ и системы ПВО.
Больше о том, как изменилась стратегия США после встречи президентов в Ватикане - узнайте в материале РБК-Украина.
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