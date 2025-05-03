Зеленський вважає, що зустріч у Ватикані вплинула на позицію Трампа

Він нагадав, що під час першої зустрічі представників РФ та США московська команда заявила, що нібито Україна ніколи не піде на припинення вогню, оскільки хоче війни. Як зазначив президент, позиція США поступово змінювалася.

"Та після Саудівської Аравії американці почали сумніватися в їхніх словах. Друге, що вони (росіяни, - ред.) сказали, "давайте підписувати з нами, українці ніколи з вами нічого не підпишуть". Я впевнений, що після нашої зустрічі у Ватикані президент Трамп почав дивитися на все трішки по-іншому. Подивимося. Це його бачення, його вибір в будь-якому випадку. Я вважаю, що ми себе повели конструктивно і порядно, що важливо", - заявив Зеленський.

Глава держави також додав, що Кремль приймає у штики будь-яку пропозицію, яка не виходить від них. На думку Зеленського, це не зміниться без сильних санкційних та інших кроків тиску на диктатора Володимира Путіна.

Зеленський наголосив, що США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну.

"Віткофф (спецпредставник президента США Дональда Трампа, - ред.) показав пропозиції, і, зрозуміло, пропозиції були не сприйняті росіянами. Думаю, що він був дуже здивований, тому що від обійм перших зустрічей і обідів, перших знайомств, я думаю, що він приходить у фазу, коли далі все буде гірше і гірше", - сказав президент.