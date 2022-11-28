Нардепы будут адвоцировать создание спецтрибунала для Путина в разных странах мира

Украинская парламентская делегация в ПАСЕ отправляется в тур по Северной Америке, а также в столицы Германии, Франции и Великобритании для адвокации вопроса создания специального трибунала для российского диктатора Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии "Слуга народа", обнародованном на сайте .

Как подчеркивает глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ нардеп Мария Мезенцева, эти люди отдали приказ "о нападении на Украину, которое в международном праве однозначно квалифицируется как акт агрессии".

Политик напомнила, что полномасштабное нападение РФ в феврале 2022 года - это не первое серьезное преступление руководителя Кремля и его приближенных.

"Война против Украины началась в 2014 году. До этого были и Молдова, и Чечня, и Грузия. Однако мы настаиваем на том, чтобы международный трибунал сфокусировался именно на тех событиях, которые произошли в нашем государстве после февраля. Что бы ни делали оккупанты, мы видим, что план Путина потерпел крах. Украинцы не сдадутся, и эту зиму мы однозначно переживем, а потом будет наша общая победа с государствами, которые нас поддерживают", - отметила она.

По словам Мезенцевой, показательно, что энергетический шантаж Европы со стороны РФ тоже не удался.

"Европейский Союз смог снизить свою зависимость от РФ в газе с 47% до 7%, пытается диверсифицировать поставки и произвести максимальную замену по энергоносителям уже сейчас. Для этого выделяются средства как на национальном, так и наднациональном, европейском уровне", - сказала нардеп.

Она также добавила, что последними ракетными обстрелами РФ подтвердила свой статус государства-террориста, который теперь закреплен в нескольких резолюциях.