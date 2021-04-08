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В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 15:03
В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Офісі президента України заявляють, що питання про можливий похід українського лідера Володимира Зеленського на другий президентський термін накручене ЗМІ. Він ще сам не вирішив.

Про це заступник голови ОП Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю "Новому времені".

Зеленський про це потім повідомить своїй команді і всім громадянам України, зазначив заступник керівника ОП.

"Це питання взагалі не вирішене. Можна сказати, воно трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в телеграм-каналах. Рішення прийматиме особисто президент", - заявив Тимошенко.

У березні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія СН проситиме Зеленського йти на другий термін.

Також прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський ще не прийняв рішення, чи буде він балотуватися на другий президентський термін. Для цього він повинен виконати хоча б половину своєї програми.

РБК-Україна писало, що на прес-конференції за підсумками першого року свого президентства Зеленський заявив, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх обіцянок.

Зазначимо, голова ОП заявив, що таке рішення потрібно приймати ближче до кінця першої каденції.

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В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін
В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін
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