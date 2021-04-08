В ОП розповіли, чи буде Зеленський йти на другий президентський термін

В Офісі президента України заявляють, що питання про можливий похід українського лідера Володимира Зеленського на другий президентський термін накручене ЗМІ. Він ще сам не вирішив.

Про це заступник голови ОП Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю "Новому времені" .

Зеленський про це потім повідомить своїй команді і всім громадянам України, зазначив заступник керівника ОП.

"Це питання взагалі не вирішене. Можна сказати, воно трохи накручене засобами масової інформації, якимись конспіративними думками в телеграм-каналах. Рішення прийматиме особисто президент", - заявив Тимошенко.

У березні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що партія СН проситиме Зеленського йти на другий термін.

Також прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський ще не прийняв рішення, чи буде він балотуватися на другий президентський термін. Для цього він повинен виконати хоча б половину своєї програми.