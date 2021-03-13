"Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий термін

Партія "Слуга народу" проситиме президента Володимира Зеленського йти на другий термін. Таким чином у СН прокоментували питання, чи буде глава держави балотуватися на цей пост вдруге.

Про це в ході брифінгу розповів глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія.

"Ми будемо просити його йти на другий термін", - сказав депутат.

При цьому глава партії Олександр Корнієнко заявив, що тільки сам Зеленський може дати відповідь на питання про можливий другий термін.

"Прийде час, і він (Зеленський, - ред.) дасть кожному українцеві відповідь на це питання", - сказав парламентарій.