"Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий термін
Партія "Слуга народу" проситиме президента Володимира Зеленського йти на другий термін. Таким чином у СН прокоментували питання, чи буде глава держави балотуватися на цей пост вдруге.
Про це в ході брифінгу розповів глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія.
"Ми будемо просити його йти на другий термін", - сказав депутат.
При цьому глава партії Олександр Корнієнко заявив, що тільки сам Зеленський може дати відповідь на питання про можливий другий термін.
"Прийде час, і він (Зеленський, - ред.) дасть кожному українцеві відповідь на це питання", - сказав парламентарій.
Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський ще не прийняв рішення, чи буде він балотуватися на другий президентський термін. Для цього він повинен виконати хоча б половину своєї програми.
Як писало РБК-Україна, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що рішення про можливе висунення на другий президентський термін потрібно приймати ближче до кінця першої каденції.
Нагадаємо, на прес-конференції за підсумками першого року свого президентства глава держави заявив, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх обіцянок.