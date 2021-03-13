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"Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий термін

Новость на русском → Україна, Субота 13 березня 2021 15:31
"Слуга народу" проситиме Зеленського йти на другий термін Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк, Мілан Лєліч

Партія "Слуга народу" проситиме президента Володимира Зеленського йти на другий термін. Таким чином у СН прокоментували питання, чи буде глава держави балотуватися на цей пост вдруге.

Про це в ході брифінгу розповів глава фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія.

"Ми будемо просити його йти на другий термін", - сказав депутат.

При цьому глава партії Олександр Корнієнко заявив, що тільки сам Зеленський може дати відповідь на питання про можливий другий термін.

"Прийде час, і він (Зеленський, - ред.) дасть кожному українцеві відповідь на це питання", - сказав парламентарій.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Юлія Мендель заявила, що Зеленський ще не прийняв рішення, чи буде він балотуватися на другий президентський термін. Для цього він повинен виконати хоча б половину своєї програми.

Як писало РБК-Україна, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що рішення про можливе висунення на другий президентський термін потрібно приймати ближче до кінця першої каденції.

Нагадаємо, на прес-конференції за підсумками першого року свого президентства глава держави заявив, що йому не вистачить однієї каденції для виконання всіх обіцянок.

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