Зеленский о вторжении дронов и самолетов РФ в страны НАТО: они должны были сбивать все

Журналист спросил, считает ли Зеленский, что реакция на нарушение воздушного пространства стран НАТО российскими самолетами, атаки беспилотников в Польше и инциденты в аэропортах Дании, Норвегии и Румынии была недостаточной.

"Да. Поэтому я думаю, что да. Реакция была слабой", - сказал президент, после чего добавил, что обращался к другим странам.

На уточнение журналиста, согласен ли он с позицией президента США Дональда Трампа, что члены НАТО должны сбивать дроны и российские самолеты, Зеленский заявил: "Они должны были сбивать все. Если кто-то на вашей земле убивает ваших людей, вы должны ответить этому человеку. Если самолеты находятся в вашем пространстве, вы должны их блокировать".

Также у него спросили, считает ли он, что страны НАТО боятся действовать из-за риска реакции России.

"Я знаю, что некоторые из них не боятся, но в основном страны боятся. Они боятся, потому что я думаю, что они правы, что Россия сумасшедшая", - ответил Зеленский.

Провокации РФ

Напомним, несколько дней назад НАТО поднимало в небо истребители из-за российского самолета-разведчика, который находился над Балтийским морем. А еще раньше российские МиГ-31 пересекли воздушное пространство Эстонии - они находились там в течение 12 минут.

В ответ на инцидент МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ для выражения протеста, а правительство страны инициировало консультации с союзниками по НАТО по статье 4. В то же время Россия отрицает факт какого-либо нарушения.