Зеленський зустрінеться з Путіним, а в Одесі продовжують шукати зниклих: новини за 6 грудня

Колаж РБК-Україна

В Одесі виявили виявили тіло п'ятої жертви пожежі, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що проведе двухсторонюю зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, Венеціанська комісія розкритикувала "мовний закон" України. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 6 грудня, - в матеріалі РБК -Україна

Зеленський підтвердив зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що проведе двухсторонню зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, двохсторонні зустрічі будуть у всіх лідерів "нормандської четвірки".

Кількість жертв пожежі в Одесі збільшилася до п'яти

Під час проведення пошукових робіт в згорілому будинку економічного коледжу в Одесі виявили тіло п'ятої жертви пожежі. Про це повідомляє "Думська" Telegram.

Повідомляється, що було виявлено тіло жінки. Таким чином, на даний момент, жертвами пожежі стали вже п'ятеро людей.

"Нафтогаз" розповів подробиці переговорів з "Газпромом"

На переговорах по газу у Відні "Нафтогаз України" повідомив "Газпрому" про готовність розглянути можливість погашення заборгованості в 3 млрд доларів поставками газу. Про це у Facebook повідомив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

За його словами, сьогодні пройшла чергова зустріч з "Газпромом" в контексті тристоронніх переговорів щодо транзиту газу.

Венеціанська комісія розкритикувала мовний закон

Венеціанська комісія Ради Європи розкритикувала "мовний закон" України, заявивши, що він не забезпечує баланс між українською мовою та мовами національних меншин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву Ради Європи.

У заяві Рада Європи закликала Україну призупинити дію закону про державну мову поки не буде підготовлений закон про мовні права національних меншин.

У лікарні помер волонтер, якого побили у Бахмуті

Активіст та волонтер з Бахмута Артем Мірошниченко помер у лікарні після побиття, яке сталося ввечері 29 листопада.

На 37-річного волонтера 29 листопада напали двоє підлітків, 16-ти та 17-ти років. Правоохоронці кажуть, що підлітки "відпрацьовували удари". Але брат загиблого і багато його знайомих впевнені, що волонтер загинув за те, що відповів українською мовою.

ДБР завершило розслідування вбивства Кирила Тлявова

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування вбивства Кирила Тлявова, п'ятирічного хлопчика з Переяслава. Про це у Telegram повідомив директор ДБР Роман Труба.

За його словами, сторона обвинувачення визнала зібрані докази достатніми для складання обвинувальних актів. Обвинувачення пред'являть всім чотирьом учасникам інциденту.

Курс євро впав до мінімуму за чотири роки

Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 16 копійок до 26,32 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 грудня встановлено на такому рівні: 2648,9182 гривень за 100 євро (-16,8901 грн).