Зеленський може зустрітися з Байденом у червні: в ОП назвали умову

Зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом може відбутися у червні 2021 року. У цей час президент США перебуватиме з робочим візитом в Європі.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі "Україна 24" .

"Графік президента Байдена, якщо говорити про його турне, яке планується в червні, ще визначається. Безумовно, якщо така можливість з'явиться у графіках обох президентів, така зустріч обов'язково відбудеться ", - сказав він.

За словами Жовкви, така зустріч може відбутися, якщо дозволятиме графік Байдена.

У червні Байден планує здійснити поїздку до Європи, що стане його першим закордонним візитом з початку президентства. Під час свого європейського турне американський лідер планує зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

Нагадаємо, нещодавно керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що є підстави вважати, що зустріч Зеленського з Байденом невдовзі відбудеться. Це питання обговорювалося під час візиту в Україні держсекретаря США.

Крім того, український посол в США Оксана Маркарова наголошувала, що Україна готова до будь-яких форматів зустрічі Зеленського і Байдена.