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Єрмак про зустріч Зеленського і Байдена: є підстави вважати, що вона невдовзі відбудеться

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 21:45
Єрмак про зустріч Зеленського і Байдена: є підстави вважати, що вона невдовзі відбудеться Колаж РБК-Україна: президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зробив заяву про можливість зустрічі лідерів України та США. За його словами, є підстави вважати, що зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом може невдовзі відбутися.

Про це повідомив Офіс президента.

Як розповів Єрмак, питання зустрічі двох президентів обговорювалося під час сьогоднішнього візиту в Україну державного секретаря США Ентоні Блінкена.

"Поки що немає конкретної дати зустрічі Зеленського та Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч невдовзі відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні - і з боку українського президента, і ми почули від держсекретаря про таку зацікавленість з боку президента Байдена", - сказав він.

Єрмак також додав, що в Офісі президента сподіваються, що Байден прибуде в Київ цьогоріч, адже Україна у 2021 році відзначатиме 30-річчя незалежності.

Нагадаємо, 2 квітня Зеленський вперше поговорив з новим президентом США. Розмова стосувалася реформ та російської агресії проти України.

Після цього посол України в США розповіла, що Українські дипломати та Офіс президента "активно працюють" над організацією зустрічі Зеленського та Байдена.

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Єрмак про зустріч Зеленського і Байдена: є підстави вважати, що вона невдовзі відбудеться
Єрмак про зустріч Зеленського і Байдена: є підстави вважати, що вона невдовзі відбудеться
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