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Україна готова до всіх форматів зустрічі Зеленського з Байденом, - посол

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Київ, П'ятниця 14 травня 2021 09:10
Україна готова до всіх форматів зустрічі Зеленського з Байденом, - посол Фото: президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла про підготовку можливої зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Україна готова до всіх форматів зустрічі.

Про це вона заявила на брифінгу.

За її словами, українські дипломати працюють над візитами Зеленського до США та Байдена в Україну.

"Україна готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі - навіть в інших країнах", - зазначила Маркарова.

Також посол повідомила, що Україна має величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях.

Нагадаємо, 2 квітня відбулася телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського. Президенти України і США провели першу бесіду після вступу Байдена на посаду глави держави. Її темою стало загострення на Донбасі і нарощування військ РФ на кордонах України.

Зазначимо, Байден планує зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Радник американського президента Джейк Салліван заявляв, що Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію в Україні.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює можливу зустріч президентів США і Росії. На його думку, діалог між цими країнами має бути.

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