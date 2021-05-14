Україна готова до всіх форматів зустрічі Зеленського з Байденом, - посол

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла про підготовку можливої зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена . Україна готова до всіх форматів зустрічі.

Про це вона заявила на брифінгу .

За її словами, українські дипломати працюють над візитами Зеленського до США та Байдена в Україну.

"Україна готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі - навіть в інших країнах", - зазначила Маркарова.

Також посол повідомила, що Україна має величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях.

Нагадаємо, 2 квітня відбулася телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського. Президенти України і США провели першу бесіду після вступу Байдена на посаду глави держави. Її темою стало загострення на Донбасі і нарощування військ РФ на кордонах України.