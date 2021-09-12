Зеленський зустрівся з президентом МОК: відомо, про що говорили
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом у Києві. Вони обговорили Олімпійські ігри в Токіо та перспективи для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Глави держави.
Під час зустрічі Зеленський привітав Томаса Баха з проведенням безпечних та успішних Олімпійських ігор та підтримку українського спорту - співрозмовники відзначили видатні результати українських спортсменів.
Також президент України поінформував президента МОК про те, що Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор і для цього вступить у фазу діалогу з Міжнародним олімпійським комітетом, направивши делегацію в штаб-квартиру МОК в Лозанні.
"Томас Бах привітав цю ініціативу, враховуючи чудові спортивні традиції України, а також побачивши надзвичайно вражаючу презентацію сучасної спортивної інфраструктури країни", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що МОК покарав Північну Корею за те, що країна відмовилася брати участь в Олімпійських іграх. Скасували фінансування та іншу підтримку країни.