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МОК покарав Північну Корею за неучасть в Олімпійських Іграх в Токіо

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Лозанна, Середа 08 вересня 2021 20:25
МОК покарав Північну Корею за неучасть в Олімпійських Іграх в Токіо Фото: олімпійський комітет покарав КНДР за неучасть в іграх в Токіо (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив олімпійський комітет Північної Кореї до кінця 2022 року через неучасть в іграх в Токіо. МОК припинить його фінансування і не буде надавати будь-яку іншу підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

"Єдиним Національним олімпійським комітетом, який не взяв участь в Олімпійських Іграх в Токіо, був Олімпійський комітет КНДР. Це порушення Олімпійської хартії", - цитує агентство заяву глави МОК Томаса Баха за підсумками засідання виконкому організації.

За його словами, у зв'язку з неучастю Північної Кореї в іграх в Токіо виконком вирішив відсторонити Національний олімпійський комітет КНДР до кінця 2022 року. МОК припинить його фінансування НОК КНДР і перестане надавати будь-яку підтримку.

Нагадаємо, у квітні Північна Корея відмовилася від участі в Олімпіаді-2020, яка пройшла в Токіо. Це рішення північнокорейська влада пояснила ризиком зараження спортсменів коронавірусом.

Зазначимо, Олімпійські ігри в Токіо пройшли з 23 липня по 8 серпня. Загалом медальному збірна України увійшла до топ-20. Українські спортсмени завоювали 19 медалей: дванадцять "бронзових", шість "срібних" і одну "золоту".

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