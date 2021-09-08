МОК покарав Північну Корею за неучасть в Олімпійських Іграх в Токіо
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив олімпійський комітет Північної Кореї до кінця 2022 року через неучасть в іграх в Токіо. МОК припинить його фінансування і не буде надавати будь-яку іншу підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.
"Єдиним Національним олімпійським комітетом, який не взяв участь в Олімпійських Іграх в Токіо, був Олімпійський комітет КНДР. Це порушення Олімпійської хартії", - цитує агентство заяву глави МОК Томаса Баха за підсумками засідання виконкому організації.
За його словами, у зв'язку з неучастю Північної Кореї в іграх в Токіо виконком вирішив відсторонити Національний олімпійський комітет КНДР до кінця 2022 року. МОК припинить його фінансування НОК КНДР і перестане надавати будь-яку підтримку.
Нагадаємо, у квітні Північна Корея відмовилася від участі в Олімпіаді-2020, яка пройшла в Токіо. Це рішення північнокорейська влада пояснила ризиком зараження спортсменів коронавірусом.
Зазначимо, Олімпійські ігри в Токіо пройшли з 23 липня по 8 серпня. Загалом медальному збірна України увійшла до топ-20. Українські спортсмени завоювали 19 медалей: дванадцять "бронзових", шість "срібних" і одну "золоту".