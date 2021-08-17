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Стало відомо, коли президент МОК відвідає Україну

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 18:36
Стало відомо, коли президент МОК відвідає Україну Фото: президент МОК Томах Бах (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томах Бах має намір відвідати Україну. Його візит запланований на вересень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Повідомляється, що сьогодні президент Володимир Зеленський провів зустріч з українськими спортсменами - переможцями та призерами XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо та їх тренерами.

Він в черговий раз висловився за проведення в майбутньому Олімпійських ігор в Україні, але схиляється до того, що це буде вже за "наступних поколіннях".

Також, за його словами, під час візиту до України президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха буде представлено національну програму розвитку спортивної інфраструктури.

Нагадаємо, в червні Бах прийняв запрошення відвідати Україну, але про терміни нічого не повідомлялося.

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