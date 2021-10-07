Зеленський зустрівся з президентом Німеччини, а в Україні посилять карантин: новини за 6 жовтня

Президент Володимир Зеленський зустрівся з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, в Україні планують посилити карантин, меру Одеси Геннадію Трухановому оголосили підозру. Детальніше про те, що сталося в середу, 6 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Більше 15 тисяч нових випадків коронавірусу: в Україні погіршується COVID-статистика

В Україні за минулу добу підтвердили 15 125 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській та Львівській областях.

Загалом за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1168), Львівській (1130), Одеській (1059), Дніпропетровській (1042) та Донецькій (985) областях.

Карантин в Україні посилять, з'являться "червоні" зони: повний список правил і обмежень

Карантин в Україні планують посилити, вже на цьому тижні Держкомісія може прийняти рішення про перехід ряду регіонів в "червону" зону карантину.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про загрозливий масштаб захворюваності COVID-19, а також анонсував введення "червоної" зони в ряді регіонів найближчим часом. За даними Київської школи економіки, прогноз якої влада враховує, приймаючи рішення щодо карантину, під загрозою "червоної" зони знаходяться три області - Харківська, Запорізька та Херсонська. Детальніше про ситуацію в регіонах і правила "червоної" зони - в матеріалі РБК-Україна.

Напад на журналістів "Схем": голові Укрексімбанку і прес-секретарю оголосили підозру

Голові правління Укрексімбанк Євгену Мецгеру і прес-секретарю Володимиру Пікалову повідомили про підозру за напад на журналістів програми "Схеми". Їм загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.

Окрім того, голова правління Укрексімбанку Євгеній Мецгер склав повноваження на час розслідування конфлікту з журналістами програми "Схеми". Заявив, що визнав свою відповідальність.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" заявили, що на них напали під час запису інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку. Пізніше журналісти опублікували відеозапис, на якому зафіксовано інцидент. Працівники банку намагалися знищити відео, але журналісти його відновили.

Меру Одеси Труханову оголосили підозру

Меру Одеси Геннадію Труханову оголосили підозру. Його і ще кількох людей вважають причетними до цілого ряду злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова. За її словами, згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн і сума може змінюватись.

Зеленський зустрівся з президентом Німеччини

Президент Володимир Зеленський зустрівся з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. Зустріч відбулася в Києві в рамках візиту німецького президента до України.

Про що говорили український та німецький президенти – в матеріалі РБК-Україна.

У Франції затримали судно з кокаїном, серед членів екіпажу є українець, - МЗС

Поблизу міста Дюнкерк, що у Франції, правоохоронці днями затримали судно M/V TRUDY за підозрою у контрабанді наркотичних речовин. Серед членів екіпажу був громадянин України. Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. За його словами, посольство України у Франції вже займається цією справою, надає консульську і правову допомогу.

Нагадаємо, нещодавно в іноземних ЗМІ поширилася інформація щодо затримання французькою митницею вантажного судна, на борту якого виявили більше тонни кокаїну.

Дружина Саакашвілі відреагувала на роман чоловіка з молодою "слугою народу": несподівано і неприйнятно

Дружина Міхеїла Саакашвілі Сандра Рулофс після його повернення до Грузії і ув'язнення відреагувала на ці події. До того ж вона прокоментувала і роман чоловіка з молодою нардепкою з партії "Слуга народу" Єлизаветою Ясько.

"Міхеїл Саакашвілі - політв'язень і як громадянин Грузії я повністю приєднуюся до вимоги його звільнення", - зазначила вона. Жінка також зазначила, що новина про нове кохання чоловіка була для неї несподіваною. "Мої друзі та товариші запитують мене про моє приватне життя. Я не приховую, що зміст відео, опублікованого в п'ятницю ввечері, для мене став несподіваним, а форма була абсолютно неприйнятна. Незважаючи на особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми станемо переможцями цієї битви", - резюмувала Сандра.

Помер народний синоптик Леонід Горбань, знаменитий український провісник погоди

Помер Леонід Горбань, відомий український народний синоптик, який незадовго до смерті дав прогноз на всю осінь. Три тижні тому провіснику погоди виповнилося 82 роки.

Леонід Горбань народився 11 вересня 1939 року, і проживав під Києвом. Народний синоптик міг дати прогнози на цілий рік вперед, хоча не був метеорологом за освітою, а працював пожежником, був підполковником з майже 35-річною військовою вислугою.

Антициклон в Україні затримається, але штормові пориви вітру накриють півкраїни

Погода в Україні в четвер, 7 жовтня, все ще буде обумовлена впливом антициклону, при цьому штормові пориви вітру розширять свою географію, "захопивши" нові регіони.

Так, пориви вітру близько 15 метрів на секунду очікуються в західній частині України, в Криму, Приазов'ї, в більшості східних областей, а також в Херсонській і Дніпропетровській областях.