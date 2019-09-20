Зеленський зустрівся з представниками МВФ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джулією Козак і керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Повідомляється, що під час зустрічі обговорювалася програма фінансової допомоги, спрямована на підтримку макроекономічної стабільності та зростання економіки України.

Зеленський запевнив представників МВФ в продовження реформ в економіці, незалежності Національного банку і всебічного розслідування зловживань у банківському секторі. Також сторони торкнулися питання подальших реформ енергетичного сектора і ситуації по Приватбанку.

Зеленський також зазначив, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів.

На зустрічі також були присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук і міністр фінансів Оксана Маркарова.

Як повідомлялося раніше, Україна домовляється з МВФ про нову програму розширеного фінансування обсягом 5 млрд доларів строком на три роки.Місія МВФ прибула в Україну для переговорів з владою 11 вересня.

Нагадаємо, 17 вересня Зеленський зустрівся з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку. Тоді він зазначив, що Україна буде розвивати співпрацю з міжнародними партнерами, такими як МВФ, ЄБРР і Світовий банк.

Раніше РБК-Україна писало, що посли країн "Великої сімки" під час зустрічі з керівником місії МВФ Роном ван Роденом заявили, що підтримують прогрес у переговорах між урядом України та МВФ.