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Посли G7 вітають співпрацю України з МВФ

Новини » Економіка    19.09.2019 - 17:59
Посли G7 вітають співпрацю України з МВФ
Фото: зустріч послів з представниками МВФ (twitter.com/G7AmbReformUA)

Підтримку висловили всі посли країн Великої сімки

Посли країн "Великої сімки" (G7) під час зустрічі з керівником місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) Рон ван Роденом заявили, що підтримують прогрес у переговорах між урядом України та МВФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломатів Twitter.

Посли відзначили, що співпраця з МВФ буде мати ключове значення для підтримки макрофінансової стабільності України.

"Сьогодні посли G7 зустрілися з Рон ван Роденом, керівником місії МВФ в Києві. Вони вітають прогрес у переговорах між МВФ та українським урядом. Відновлення макрофінансової підтримки від МВФ має ключове значення для успішного збереження стабільності економіки України", - йдеться в повідомленні.

Також дипломати зазначили, що під час переговорів особлива увагу буде приділятися зусиллям з боку уряду України у сферах верховенства права, економічних реформ, енергетики, незалежності НБУ та зменшення системних ризиків у банківському секторі.

Посли G7 вітають співпрацю України з МВФНагадаємо, раніше став відомий обсяг фінансової підтримки від МВФ для України. Нова програма буде розрахована на 3 роки. Основним питанням у співпраці МВФ з Україною буде функціонування ефективної антикорупційної структури в країні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що посли G7 відреагували на підпал будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтарєвої. Вони підтримують ініціативи уряду щодо розслідування події.

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