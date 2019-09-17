Зеленський зустрівся з віце-президентом ЄБРР

Фото: Зеленський на зустрічі з представниками ЄБРР (president.gov.ua)

Зеленський заявив, що Україна буде розвивати співробітництво з ЄБРР

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з віце-президентом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Аланом Пію і заявив про готовність розвивати співробітництво. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на прес-службу президента України.

Зеленський повідомив, що ця зустріч важлива для економіки й інвестиційного клімату в Україні. Він зазначив, що Україна буде розвивати з міжнародними партнерами, такими як МВФ, ЄБРР і Світовий банк.

Також президент заявив, що український уряд працює над моделлю земельної реформи і висловив надію, що вона буде прийнята до кінця року.

Він також запросив представників ЄБРР взяти участь в інвестиційному форумі, який відбудеться в Маріуполі в кінці жовтня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄБРР викупить євробонди "Укразалізниці" на 100 мільйонів доларів. Інвестиція спрямована на інтеграцію української залізничної системи в міжнародні мережі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Нафтогаз" має намір використовувати грошові кошти кредиту від ЄБРР для проекту по покриттю розриву між закупівлею і реалізацією природного газу.