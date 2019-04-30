Зеленський зустрівся з главою УПЦ МП

Новообраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з главою Української православної церкви (Московського патріархату) митрополитом Онуфрієм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Зеленського.

Як повідомляється, Онуфрій привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах, та побажав "наснаги та терпіння".

Також, під час зустрічі обговорювалося і питання ситуації на сході країни. Онуфрій та Зеленський наголосили, що держава та церква повинні працювати для "налагодження миру та відновлення єдності України".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський провів зустріч з патріархом Філаретом. Філарет привітав новообраного президента з перемогою та закликав використати отриману посаду "для сприяння добру і подолання зла". В кінці зустрічі Філарет вручив Зеленському пам'ятний подарунок.

Крім того, 30 квітня у Михайлівському Золотоверхому монастирі у Києві відбулася зустріч Зеленського з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм.

Зазначимо, у вівторок, 30 квітня, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів президента України. Так, за офіційними результатами перемогу на виборах здобув Володимир Зеленський.