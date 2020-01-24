Зеленський на зустрічі з Нетаньягу звернувся до всіх євреїв

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу звернувся до всіх євреїв. Це він зробив під час спільного брифінгу, який транслював Офіс президента.

Зеленський зачитав лист, адресований всім євреям з приводу трагедії Голокосту. Він розповів три історії про Голокост і Другу світову війну.

"Я хотів би вам сказати відверто, це честь - представляти український народ і вшановувати пам'ять жертв Голокосту. Український народ як ніхто розуміє трагедію і велику кількість втрачених життів, українських євреїв", - заявив Зеленський.

Український президент уточнив, що сторони обговорять посилення і поглиблення взаємовідносин України та Ізраїлю, співпрацю в сфері IT і туризму, а також, як протистояти проти зазізаючих сил і режимів.

Також Зеленський звернувся до євреїв і розповів три історії українців.

У першій йшлося про завідувачку садка в Криму, яка ховала єврейських дітей і видавала їх за кримських татар.

Друга історія про полоненого концтабору, українського священика, який відмовився від дострокового звільнення.

Третя історія - про сім'ю, де було четверо братів. Троє з них стали жертвами Голокосту і були розстріляні окупантами, які увірвалися в Україні.

Нагадаємо, раніше Зеленський розповів, що через величезний інтерес до Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту була обмежена кількість місць і багатьом жертвам Голокосту не вдалося потрапити на форум. Тому він віддав своє місце.

Відзначимо, російські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський і Володимир Путін могли зустрітися в Ізраїлі на цьому форумі. Але, так як українського президента там не було, зустріч не відбулася.